Şanlıurfa'da iki ayrı kavga kamerada

ŞANLIURFA ve Viranşehir ilçesinde çıkan iki ayrı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA ve Viranşehir ilçesinde çıkan iki ayrı Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde komşu iki iş yerinin sahipleri arasında çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran iki grubu, çevredekiler güçlükle ayırdı.

Her iki kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.