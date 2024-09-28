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Şanlıurfa'da İki Aile Barış Yemeğinde Buluştu

Şanlıurfa'da İki Aile Barış Yemeğinde Buluştu
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Şanlıurfa'da, arazi anlaşmazlığı sonucu yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından husumetli iki ailenin barış yemeğinde bir araya geldiği bildirildi. Yemekte, bölgenin ileri gelenleri ve vatandaşlar katılarak kurulan barış ortamı desteklendi.

ŞANLIURFA'da aralarındaki arazi anlaşmazlığını gidermek için buluşup, çıkan kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından husumetli 2 aile, bu kez barış yemeğinde bir araya geldi. 2 aile arasındaki anlaşmazlık, ikinci buluşmada sona erdi.

Olay, 29 Ağustos'ta Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında barışmak için yapılan buluşmada tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar, Muzaffer Akbulut (48), ikizi Turan Akbulut (48) ve Ahmet Akbulut'a (38) isabet etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer, Turan ve Ahmet Akbulut'un yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişiden 6'sı tutuklandı.

BARIŞ İÇİN İKİNCİ BULUŞMA

Olayın ardından bölgenin ileri gelen aşiretlerinden İzol aşireti lideri, eski AK Parti Milletvekili Zülfikar İzol ve kardeşi Cihan İzol, her iki ailenin ileri gelenleri ile görüşerek husumetin son bulması için çaba gösterdi. İki ailenin barışa ikna edilmesinin ardından kırsal Çeltik Mahallesi'nde bir barış yemeği düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yemekte bölgenin diğer ileri gelen aşiretleri, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, İlçe Jandarma Alay Komutanı ve Emniyet Müdürü de katıldı. Yemekte Kur'an-ı Kerim okundu. Barış yemeği için jandarma ekiplerinin zırhlı araç ve TOMA'larla önlem alması dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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