Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin mobilya ve beyaz eşyası belediyeden

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ihtiyaç sahibi vatandaşların umutlarını yeşertecek örnek bir çalışma yürütülüyor. Belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin beyaz eşyadan mobilyaya, halıdan mutfak malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonu gerçekleştirdiği ev ziyaretleri çerçevesinde vatandaşların gönüllerine dokundu. Maddi durumu iyi olmayan aileleri ziyaret eden Beyazgül, vatandaşların yüzünü güldürdü. Şanlıurfa'da her hafta sonu ev ziyaretleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atarak gönüllere dokunmaya devam ediyor. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Beyazgül, ziyaretlerde ev halkının taleplerini dinliyor. Ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Beyazgül, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını veriyor. Vatandaşların Beyazgül'e ilettikleri talepler sosyal yardım ekipleri tarafından anında yerine getiriliyor.

Hafta sonu gerçekleşen ziyarette Halıdan kilime, beyaz eşyadan mobilyaya kadar 5 ailenin ev ihtiyaçları giderilirken bazı evlerde tadilat yapılarak vatandaşların evleri yenilendi. Sosyal Yardım ekipleri tarafından getirilen ev malzemeleri yine görevliler tarafından monte edildi. Ev ihtiyaçları karşılanan aileleri ziyaret eden Beyazgül, ailelerle yakından ilgilendi.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bir bir karşılanıyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Ev, hane ziyaretlerinde tespit ettiğimiz eksikleri bir bir gideriyoruz. Beyaz eşyadan mobilyaya, halıdan mutfak malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Sağlık ve Sosyal Yardım Daire Başkanlığımız tespitlerde bulunuyorlar. En dezavantajlı kişileri belirliyorlar. Evini ziyaret ettiğimiz hanede vatandaşlarımıza önce maddi yardım yaptık. Buzdolabı, fırın, halı, koltuk takımı gibi neye ihtiyaçları varsa onları tespit ettik. Bugün de onları teslim etmek üzere hanelerine misafir olarak sevinçlerine ortak olmak istedik. Halkımızdan aldığımız güçle yardımlarımız devam edecek. Vatandaşımızın hiçbir zaman bir buzdolabına kavuşma imkanı soğuk su içme imkanı yoktu. Biz her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Elimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üzerinden çekmemeye gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İhtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.