Haliliye Belediyesinin iftarlık dağıtımı sürüyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan aşevinde hazırlanan iftarlıklar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ramazan ayında hazırlanan sıcak yemekler belirlenen vatandaşların evlerine iftar öncesi götürülerek teslim ediliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, aşevini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ramazan ayı ile birlikte yemek kapasitenin artırıldığını ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 720 haneye 3 bin 500 vatandaşımıza her gün sıcak yemeği hazırlayıp, takdim ediyorlar. Dolu sefer taslarını evlere bırakarak, boş sefer taslarını alıyoruz. Bu döngü 1 yıl boyunca devam ediyor. Özellikle ramazan ayında sayıyı artırdık. Çeşit anlamında da kentin damak tadına uygun yemeklerini gece gündüz, durmaksızın çalışarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak 25 bin vatandaşımızla her yıl birebir irtibat halindeyiz."