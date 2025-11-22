Haberler

Şanlıurfa'da Huzur Uygulaması: 59 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen genel huzur uygulamasında 1067 polis görev aldı. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı, 8 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 1067 polisin katılımıyla gerçekleştirilen genel huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde 1067 personelin katılımıyla genel huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerce belirlenen noktalarda yapılan uygulama kapsamında 12 bin 258 kişi, 3 bin 332 araç ve 129 iş yeri denetlendi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanırken, 8 tabanca, uzun namlulu tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca 211 araç sürücüsüne para cezası kesilirken 4 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
