Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Uygulaması: 400 Polisle Güvenlik Denetimi

Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Uygulaması: 400 Polisle Güvenlik Denetimi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur-63' uygulamasında 23 noktada denetimler yapıldı. Uygulama sırasında 2 ruhsatsız silah ve 16 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulamasında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 50 ekip 400 personelin katılımıyla 23 noktada "Huzur-63" uygulaması yapıldı.

Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'ndaki uygulama noktasını ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, polis ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Şıldak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 400 personelimizin katılımıyla ilden yapılan takviye ile birlikte Siverek ilçe merkezinde güzel bir faaliyet yürütülüyor. Bizde İl Emniyet Müdürümüz ve Siverek Kaymakam Vekilimizle birlikte ekiplerimize görevlerinde başarılar diledik. Çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Bildiğiniz gibi ilimizin her noktasında bütün ilçelerimiz de il merkezimizde asayiş ve emniyetin huzurun sağlanması konusunda bütün birimlerimizle son derece hassas titiz çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşımızın esenliği için sokakta rahatça günlük hayatını sürdürebilmesi için bütün suç unsurlarına karşı güçlü bir mücadele var." dedi.

Uygulamada, 2 ruhsatsız silah ve 16 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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