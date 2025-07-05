Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Uygulaması: 2 Şüpheli Yakalandı, 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 408 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur-63' uygulamasında, aranması bulunan 2 şüpheli yakalanırken, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 76 araca cezai işlem uygulandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 408 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulamasında gerçekleştirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ekip, 408 personelin katılımıyla 15 noktada "Huzur-63" uygulaması yapıldı.
Uygulamada, aranması bulunan 2 şüpheli ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 76 araca da cezai işlem uygulandı.