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Şanlıurfa'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Tabancaların da kullanıldığı kavgada otomobilinde bulunan Emrullah Yıldız (30) tek kurşunla vuruldu. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgada ağır yaralanan Emrullah Yıldız, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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