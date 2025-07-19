Şanlıurfa'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 8 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Olay polis ekipleri tarafından sonlandırıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin sonlandırdığı kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahallede önlem alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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