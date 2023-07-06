Şanlıurfa'da Husumetli Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da, husumetli 2 akraba ailenin bıçaklı kavgasında, olayı ayırmaya çalışan polis memuru ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı ve soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'da, husumetli 2 akraba ailenin bıçaklı kavgasında, olayı ayırmaya çalışan polis memuru ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde, gece saatlerinde, aralarında husumet olan akraba 2 ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilmeyen 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden 1 polis memuru, tarafları ayırmaya çalışırken kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı polis ile diğer 2 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.