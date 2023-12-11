Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Arasında Çıkan Kavgada 1 Ölü, 3 Yaralı

Olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan ile 3 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yılan, kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel