Şanlıurfa'da Hurda Deposunda Yangın

Hurda deposundaki yangını korkuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ruha Mahallesinde yaşandı. Bir hurda dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.