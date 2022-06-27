Şanlıurfa'da hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı Şanlıurfa'da, 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şanlıurfa'da, 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ilçesinde hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli bir kişinin olay yerinden kaçmaya çalıştığını tespit etti. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelinin bir kadın çantasını ve gözlük kutusunu çöpe attığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.E'nin yapılan kimlik kontrolünde, 18 suç kaydı bulunduğu ve toplamda 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Hırsızlık suçundan da işlem yapılan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, çalınan eşyalarda sahibine teslim edildi. AA / Eşber Ayaydın - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.