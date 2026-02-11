Haberler

Şanlıurfa'da evlerden ziynet eşyaları çalan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da iki evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayın ardından yapılan operasyonda, şüphelilerin Kayseri ve Osmaniye'de olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da iki evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karaköprü ilçesindeki 2 evden ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin Kayseri ve Osmaniye'de olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller 'acil' koduyla Meclis'e çağırıldı

Meclis'te Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla çağırıldı