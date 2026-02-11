Şanlıurfa'da evlerden ziynet eşyaları çalan 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da iki evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayın ardından yapılan operasyonda, şüphelilerin Kayseri ve Osmaniye'de olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karaköprü ilçesindeki 2 evden ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin Kayseri ve Osmaniye'de olduğunu belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel