Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı tutuklandı
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kentteki kamu kurumları, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce, bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan ve adresleri tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Rauf Maltaş - Güncel