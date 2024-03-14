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Şanlıurfa'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evden televizyon, çapa motoru ve bir köpeğin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Zanlılardan biri köpeği satın alan kişi ise işlem yapıldıktan sonra köpek sahibine teslim edildi.

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karaköprü ilçesindeki bir evden televizyon, çapa motoru ve bir köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalarda şüpheliler Ö.F.A. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada zanlılardan kurt köpeğini satın alan M.F.T. hakkında ise işlem yapıldı, köpek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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