Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evlere girip değerli ziynet malzemeleri çalan ve birçok suçtan aranan şahıs polis tarafından yakalandı. Yakalanan değerli ziynet malzemeleri, polis tarafından sahiplerine geri iade edilirken, şahıs emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılacak.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evlere girip değerli ziynet malzemeleri çalan ve birçok suçtan aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Son zamanlarda artan hırsızlık olayları ve gelen ihbarlar çerçevesinde harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde birçok suçtan kaydı bulunan V.İ isimli şahıs, çaldığı 3 adet yüzük, 2 adet zincir kolye, 1 adet tablet ve paralarla kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan değerli ziynet malzemeleri, polis tarafından sahiplerine geri iade edilirken, yakalan şahıs emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılacak. - ŞANLIURFA