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Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden öğretmen F.G, Ofis Mahallesi'nde tanımadığı bir kişinin telefonunu çalmaya çalıştığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı incelemenin ardından kimliğini belirlediği S.B'yi gözaltına aldı. S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden öğretmen F.G, Ofis Mahallesi'nde tanımadığı bir kişinin telefonunu çalmaya çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı incelemenin ardından kimliğini belirlediği S.B'yi gözaltına aldı.

S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Şanlıurfa Siverek Tutuklama Hırsızlık Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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