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Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

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Şanlıurfa'da meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Baz istasyonundan hırsızlık olayının şüphelileri A.O, M.C.K. ve M.M. olduğunu tespit eden JASAT ekipleri, zanlıları Hilvan ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

Olaylarda çalınan 1 jeneratör ve 2 klima dış ünitesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Hırsızlık Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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