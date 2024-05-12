Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleşen evden hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan operasyonda 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce kent genelinde gerçekleşen evden hırsızlık olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, İ.G, İ.K, C.A, İ.G. ve F.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında 23 farklı suçtan da arandığı tespit edildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, yakın zamanda kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarına ait olduğu belirlenen 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güvenlik Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title