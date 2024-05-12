Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce kent genelinde gerçekleşen evden hırsızlık olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, İ.G, İ.K, C.A, İ.G. ve F.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında 23 farklı suçtan da arandığı tespit edildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, yakın zamanda kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarına ait olduğu belirlenen 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.