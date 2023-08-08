Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler, kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı. Şahıs, emniyet ekiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli bekçilerin kimlik kontrolü sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devriye görevi yapan gece bekçileri durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu Salih A. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üst aramasını gerçekleştiren bekçiler, GBT'sini sorguladıklarında hırsızlık suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title