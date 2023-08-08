Şanlıurfa'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler, kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı. Şahıs, emniyet ekiplerine teslim edildi.
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli bekçilerin kimlik kontrolü sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devriye görevi yapan gece bekçileri durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu Salih A. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üst aramasını gerçekleştiren bekçiler, GBT'sini sorguladıklarında hırsızlık suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel