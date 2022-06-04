Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ilçe merkezinde M.C. ile A.Ö'nün evlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 2 çuval buğday, bir motosiklet ve 8 parça süs eşyası ile bir ruhsatsız av tüfeği, 5 mermi ve 7 gram eroin geçirildi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Yasin Dikme - Güncel Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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