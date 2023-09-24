Şanlıurfa'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Şanlıurfa'da toplam 138 suç kaydı bulunan ve birçok suçtan da aranan 3 hırsız, jandarmanın kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan şahısların otomobilinde yapılan aramada bagajda bir koyun ile silah ve çalıntı fıstık ele geçirildi.

Jandarmadan hırsızlara operasyon kamerada: Aracın bagajından koyun çıktı

Kovalamaca sonucu yakalanan şahıslar suç makinesi çıktı

Suç makineleri fıstık ve koyun çalarken jandarmaya yakalandı

Toplam 138 suç kaydı olan 3 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri 6 faili meçhul olayı aydınlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da toplam 138 suç kaydı bulunan ve bir çok suçtan da aranan 3 hırsız, jandarmanın kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan şahısların otomobilinde yapılan aramada bagajda bir koyunla ile silah ve çalıntı fıstık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa kırsalında fıstık hırsızlığını önlemek için kırsalda devriye atan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), dur ihtarına uymayan bir otomobildeki 3 kişiyi kovaladı. Jandarmadan kaçamayan şahıslar otomobili bırakıp yaya olarak arazide kaçmaya devam etti. Jandarma ekipleri de araçlarından inerek zanlıları kovaladı. Etrafı sarılan şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Otomobilin bagajından koyun çıktı

Otomobilde arama yapan ekipler, son fıstık hırsızlığından elde ettikleri tespit edilen 32 bin lira para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 çuval fıstık ve otomobilin bagajında çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet koyun buldu. Gözaltına alınan B.A., M.Y. ve G.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Geç yaşta suç kayıtları kabarık çıktı

Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te de 4 hırsızlık olayının failleri oldukları belirlenen zanlılardan 18 yaşındaki Barzan A.'nın 75 suç kaydının olduğu ve 6 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, 22 yaşındaki Müslüm Y.'nin 58 suç kaydının olduğu ve 13 suçtan arandığı, 22 yaşındaki Gülperi A.'nın ise 5 suç kaydının olduğu öğrenildi.