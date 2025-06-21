Şanlıurfa'da Hırdavat Dükkanında Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Şanlıurfa'da Hırdavat Dükkanında Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Şanlıurfa'da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadan iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, Evren Sanayi Sitesi'nde yer alan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle kapalı olan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alev ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkanda büyük çapta hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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