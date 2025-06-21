Şanlıurfa'da Hırdavat Dükkanında Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dükkan büyük çapta hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞANLIURFA'da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.Yangın, Evren Sanayi Sitesi'nde yer alan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle kapalı olan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alev ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkanda büyük çapta hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.