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Şanlıurfa'da Hijyen Kurallarına Uymayan Tatlıcı Mühürlendi

Şanlıurfa'da Hijyen Kurallarına Uymayan Tatlıcı Mühürlendi
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen bir tatlıcı, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmenin ruhsatsız olduğu da belirlendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tatlıcı olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahsın yakalanması için Haliliye ilçesinde bir adrese baskın düzenlendi.

Tatlıcı olarak faaliyet gösteren iş yerinde hijyen kurallarına uyulmadığını gören jandarma ekipleri, durumu Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekiplerince faaliyet gösteren işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarına uyulmadığını ve iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti.

İşletme sahibine cezai işlem uygulayan ekipler, işletmeyi mühürleyerek faaliyetten men etti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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