Şanlıurfa'da her gün 6 bin 500 kişiye iftar yemeği veriyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ramazan dolayısıyla her gün 6 bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin kendi tesisinde özenle hazırlanan ve paketlenen kente özgü kebap ve sıcak yemekler, binlerce ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına doğru yola çıkıyor.

Yemekler, daha önceden tespiti yapılan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların kapılarına kadar gidilerek teslim ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını tek tek çalarak ihtiyaçlarını sorduklarını belirtti.

Ramazan boyunca tutamadıkları el, girmedikleri gönül bırakmayacaklarını ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olarak gönül sofralarına misafir olacağız. Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalıyoruz. Evin içerisinde temel ihtiyaçların olmaması durumunda hemen harekete geçerek ailemizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buzdolabından çamaşır makinesine, halısından perdesine kadar tamamlıyoruz. Ailemize yardım elini uzatıyoruz. Akabinde iftar sofralarını kurarak gönüllerince bir iftar yapmalarını sağlıyoruz. Ramazan ayı boyunca toplam 195 bin vatandaşımızın evine sıcak yemek götüreceğiz."