Şanlıurfa'da Hayvan Yüklü Tırın Devrilmesi: 2 Yaralı, 5 Hayvan Telef

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Kazaya müdahale eden sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Emrah K. (32) idaresindeki 27 NZ 540 plakalı hayvan yüklü tır, Siverek-Çermik kara yolunun 5. kilometresi Bayırözü Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Mehmet B. (29) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırda bulunan büyükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince çıkarılırken 5 hayvanın telef olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
