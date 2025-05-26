Şanlıurfa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı

Şanlıurfa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı
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Şanlıurfa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışı yapıldı. Vali Hasan Şıldak, etkinliklerin halk eğitim merkezleri aracılığıyla öğrenme kültürünü desteklediğini vurguladı.

Şanlıurfa'da, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

GAPTAEM Sosyal Tesislerinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halk Eğitim Merkezlerinin bu sergilerle adeta bayram havası yaşandığını söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin hiç sona ermediğini belirten Şıldak, devletin güzel imkanlar sunduğunu ve bu imkanlardan her vatandaşın faydalanabileceğini kaydetti.

Şıldak, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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