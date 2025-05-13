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Şanlıurfa'da Havaya Açılan Ateş Sonucu İki Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Havaya Açılan Ateş Sonucu İki Kişi Yaralandı
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Şanlıurfa'da yorgun mermilerin isabet etmesi sonucu 9 yaşındaki bir çocuk ve 53 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı. Vali Hasan Şıldak, vatandaşları havaya ateş açmamaları konusunda uyardı.

ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, havaya rastgele açılan ateş sonucu yorgun mermilerin isabet ettiği 9 yaşındaki bir çocuk ile 53 yaşındaki bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

Vali Şıldak, hafta sonu yorgun mermi isabet eden isimleri açıklanmayan iki kişinin yoğun bakımda tedavi gördüklerini, Eyyübiye ilçesinde yaşanan ilk olayda, başına yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığını belirtti. Vali Şıldak, her iki kişinin de durumlarının ağır olduğunu belirterek, vatandaşlara havaya ateş açmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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