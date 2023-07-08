Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Ahmed K. misafirliğe gittiği evin 4. katından havalandırma boşluğuna düştü. Durumu fark eden bina sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, merdiven yardımıyla Ahmet K.'yı bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.