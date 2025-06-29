Şanlıurfa'da Havai Fişek Deposunda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Havai Fişek Deposunda Yangın Çıktı
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Şanlıurfa'da havai fişek satışının yapıldığı bir depoda çıkan yangın, patlayan havai fişeklerle çevrede korku ve panik yarattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞANLIURFA'da, havai fişek satışının yapıldığı depoda çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında çevrede korku ve paniğe yol açan patlamalar cep telefonuyla görüntülendi.

Yusufpaşa Mahallesi'nde hafta sonu kapalı olan havai fişek satışının yapıldığı bir iş yerinin ikinci katındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, depoda istiflenen havai fişeklere sıçradı. Alev alan havai fişekler art arda patlayarak mahallede korku ve panik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürdü.

Zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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