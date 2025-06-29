Şanlıurfa'da Havai Fişek Deposunda Yangın Çıktı
Eyyübiye ilçesinde bir havai fişek deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Şanlıurfa'da havai fişek deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Eyyübiye ilçesi Yusuf Paşa Mahallesi'nde havai fişek deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel