Şanlıurfa'da Havai Fişek Depo Yangını Korkuya Neden Oldu

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Şanlıurfa'da havai fişek satışının yapıldığı bir depoda çıkan yangında, patlayan havai fişekler mahallede panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, zarar tespit ediliyor.

ŞANLIURFA'da, havai fişek satışının yapıldığı depoda çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında çevrede korku ve paniğe yol açan patlamalar cep telefonuyla görüntülendi.

Yusufpaşa Mahallesi'nde hafta sonu kapalı olan havai fişek satışının yapıldığı bir iş yerinin ikinci katındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, depoda istiflenen havai fişeklere sıçradı. Alev alan havai fişekler art arda patlayarak mahallede korku ve panik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürdü.

Zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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