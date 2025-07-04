Şanlıurfa'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor

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Şanlıurfa Valiliği, 5 Temmuz'dan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını açıkladı. Valilik, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için açık alanlarda dikkatli olunmasını önerdi.

Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

Artan sıcaklıkların özellikle risk gruplarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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