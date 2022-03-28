Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün, hasta yakınları sıra bekleme nedeniyle tartıştıkları hemşire R.Y'yi darbederek yaralamış, olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan, Araştırma, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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