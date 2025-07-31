Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir hastanede başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunan zanlı İ.H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı, hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, hastanede başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunan zanlı adliyeye sevk edildi.
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat'ı bıçakla yaralayan İ.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde dün, zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmıştı.
Saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.