Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Güvenlik Görevlisi ve Doktor Yaralandı

Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Güvenlik Görevlisi ve Doktor Yaralandı
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Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, güvenlik görevlisi ve doktora bıçakla saldırdı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, yaralanan doktor ve güvenlik görevlisi hastaneye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da girdiği Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde güvenlik görevlisi ile doktoru boğazından bıçaklayan İbrahim Halil K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İbrahim Halil K., acil servise girdiği anda karşısına çıkan güvenlik görevlisi Harun Polat'ı elindeki bıçakla boğazından yaraladı. Saldırgan daha sonra sesleri duyup, odasından çıkan Dr. İsmail Aydoğdu'ya bıçakla saldırdı.

'BIÇAKLA BOĞAZIMI KESTİ'

Saldırgan hastane polisi ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilirken, doktor ve güvenlik görevlisi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunmayan Dr. Aydoğdu, yaşadıklarını kendisini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak'a anlattı. Aydoğdu, "Seslerin geldiği acil girişinde kimse yoktu, sadece kan izleri vardı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken saldırgan bıçakla boğazımı kesti. Bu şahsı tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Çok korktum, sağlıkta şiddetin son bulması ve hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyorum" dedi. Diğer yandan gözaltına alınan saldırgani emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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