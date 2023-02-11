Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor Güncel Haberler Şanlıurfa Valiliği, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şanlıurfa Valiliği, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 100 ayrı ekiple gruplar halinde merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde depremden etkilenen binalarda incelemede bulunuyor. Binaların taşıyıcı kolonları ve zeminlerde inceleyen ekipler cihazlarla bina kontrolü yapıyor. Apartmanların girişlerine barkod yapıştıran ekipler, hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor. Bina sakinleri kapılarına yapıştırılan barkodları telefonlarından okutarak evlerinin durumuna ilişkin detaylı bilgi ve raporlara daha sonra ulaşabilecek. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı vurgulandı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Valiliği İklim Değişikliği Kahramanmaraş Şanlıurfa Güncel Haberler

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