Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AG 838 plakalı halk otobüsü, Tepe Mahallesi Harran Kapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye (8) çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Bu arada, aracın çocuğa çarpma anı ise otobüsün kamerasına yansıdı.

AA / Güncel