Şanlıurfa'da Halk Otobüsü Alev Aldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeyken alev alan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve yolcular tahliye edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeyken alev alan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'ne giden halk otobüsü, Sırrın Mahallesi çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Şoförün durumu fark etmesiyle, otobüsteki 14 yolcu tahliye edildi.
Otobüsü saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka otobüsle Osmanbey Yerleşkesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel