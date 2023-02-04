Şanlıurfa'da halaylı kar sevinci kameraya böyle yansıdı Türkiye'nin en sıcak ilinde kar sevinci yaşanıyor Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da son yılların en etkili kar yağışı yaşanıyor.

Şanlıurfa'da halaylı kar sevinci kameraya böyle yansıdı

Türkiye'nin en sıcak ilinde kar sevinci yaşanıyor

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da son yılların en etkili kar yağışı yaşanıyor. Sürücüler uzun yıllar sonra etkili yağan kar yağışını, yolda kalmalarına rağmen halay çekerek kutladı.

Meteorolojinin günler öncesinde yoğun kar uyarısı yaptığı Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kar sevinci yaşanıyor. Kurak geçen bir kış mevsiminde beklenen ve özlenen kar geldi. Sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı kısa sürede 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışına sevinen vatandaşlar karın keyfini çıkartarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Kent merkezinde kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yolda kalan sürücüler halay çekti

Etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Şanlıurfa - Gaziantep karayolu'nun Akabe Mahallesi mevkiinde birçok sürücü yolda kaldı. Yolda kalan sürücüler, kar sevincini halaya çekerek kutladı.