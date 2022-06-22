Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

11 yıl önce Suruç ilçesinde 2 aile arasında yaşanan; 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan toplam 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P'nin (39) Ulubatlı Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Kaçmak üzereyken yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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