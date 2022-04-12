Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'nin (28) Şanlıurfa'ya geleceğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan İ.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel