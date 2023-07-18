Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç Kamyonla Çarpıştı: 5 Yaralı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Uysal idaresindeki hafif ticari araç, Mahmut Nebi yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Uysal ile beraberindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Uysal idaresindeki 27 AFP 685 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 65. kilometresinde Mahmut Nebi yönetimindeki 63 K 879 plakalı kamyona çarptı.

Hafif ticari araç sürücüsü Uysal ile beraberindeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Hüseyin Uysal Şanlıurfa Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title