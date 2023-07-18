Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç Kamyonla Çarpıştı: 5 Yaralı
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Uysal idaresindeki hafif ticari araç, Mahmut Nebi yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Uysal ile beraberindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Uysal idaresindeki 27 AFP 685 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 65. kilometresinde Mahmut Nebi yönetimindeki 63 K 879 plakalı kamyona çarptı.
Hafif ticari araç sürücüsü Uysal ile beraberindeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel