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Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'da aynı yöne giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da, aynı yöne giden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Ümit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine giden ve sürücüleri öğrenilemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, hastaneye kaldırdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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