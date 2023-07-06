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Şanlıurfa'da hafif ticari araç çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da hafif ticari araç çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Muradiye Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Ramazan Altundağ'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Altundağ, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

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