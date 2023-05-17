Şanlıurfa'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Şanlıurfa'da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik uygulamalı eğitim verildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Peygamber Camisi'nde düzenlenen seminerde, müftülük görevlileri tarafından hacı adaylarına uygulamalı bilgiler verildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Ramazan Tolan, hac görevinin meşakkatli ve zor olduğunu belirterek, hac ibadeti sürecince hacı adaylarının sabırlı olmaları gerektiğini kaydetti.

Cami içerisine kurulan Kabe maketi etrafında tavaf provası da yapan hacı adayları, okunacak duaları da birlikte tekrarladı.

Seminer yarın sona erecek.