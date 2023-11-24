Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamasında 38 aranan şahıs yakalanırken yapılan aramalarda 13 silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da güvenli şehir uygulaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamasında 38 aranan şahıs yakalanırken yapılan aramalarda 13 silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, İl genelinde 102 ekipten oluşan 429 polis ile güvenli şehir 10 uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 5 bin 313 şahıs, bin 595 araç sorgulanırken 73 işyeri ise denetlendiği. Uygulamada 38 aranan şahıs yakalanırken 54 araca ise 98 bin 488 Türk Lirası para cezası kesildi.

Yapılan aramalarda 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı plaka, 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 35adet fişek ile değişik özelliklerde uyuşturucu madde ele geçirildi.