Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı

ŞANLIURFA (AA) - ?? Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliği tarafından yaptırılan göçmen sağlığı merkezi ile okulun açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yenice Mahallesi'ndeki göçmen sağlığı merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik ve eşini Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Korelilerin vefa duygusuna dikkati çekti.

Güney Kore'nin daha önce Akçakale'de bir göçmen sağlığı merkezi ve Harran'da bir okul yaptırdığını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Bu projeler için Şanlıurfalılar ve misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz adına, Büyükelçi Lee ve Güney Kore'ye en kalbi şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Türkiye ile Güney Kore arasındaki binlerce kilometrelik mesafeye rağmen Türk milleti ile Güney Kore halkı arasında güçlü, sağlam, tarihi geçmişe dayanan kültür benzerliği ve dostluğu bulunuyor."

Büyükelçi Lee de Şanlıurfa'nın insanlık medeniyetinin doğduğu ve Suriyeli misafirlere kucak açan bir şehir olduğunu ifade etti.

Hem Suriyeli hem de Türk çocukların eğitimi için Güney Kore olarak az da olsa katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Lee, sağlık merkezinin ve okulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Erin, Lee ve beraberindekiler daha sonra Harran'da yaptırılan Seul Ortaokulunun açılışına katıldı.

Açılış töreninin ardından okulu gezen Erin ve Lee, çocuklarla sohbet ederek, okullarının hayırlı olmasını diledi.

Törene İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve Şanlıurfa'da yaşayan 2 Kore Gazisi katıldı.